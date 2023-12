Olimpiadi Parigi 2024, Team USA giocherà due partite di preparazione a Londra

La magra figura rimediata da Team USA gli ultimi mondiali non deve certo illudere. Si sa che, da che mondo è mondo, solo una competizione interessa alle grandi stelle del basket americano: le Olimpiadi. Per questo ogni occasione è buona per accaparrarsi un biglietto e andarli a vedere. Team USA ha infatti annunciato che giocherà a Londra due partite di preparazione per le Olimpiadi di Parigi 2024.

La nazionale a stelle e strisce affronterà il Sud Sudan il 20 luglio e la Germania il 22 luglio. Entrambe le gare si disputeranno nella O2 Arena, vicino al cuore della capitale inglese. Due sfide ‘di spettacolo’, contro due avversari ostici. I secondi sono semplicemente campioni del mondo in carica, nonché mattatori della squadra di coach Kerr nella semifinale di Manila. I primi, invece, protagonisti di una delle storie dell’anno. Si sono infatti qualificati improbabilmente per le Olimpiadi proprio alla Coppa del Mondo, con una squadra composta in gran parte da rifugiati provenienti dalla nazione devastata dalla guerra. L’invito da parte di Team USA è stato accolto a braccia spalancate dal presidente del Sud Sudan Basket Luol Deng, vecchia conoscenza della NBA.

“In quanto programma giovane e in via di sviluppo, il Sud Sudan Basket riconosce e apprezza l’importanza di ogni fase del nostro progresso. Accettiamo questo invito come una gradita opportunità di competere a un livello d’élite. Sarà un’aggiunta preziosa alla nostra preparazione per Parigi”.

Entusiasmo condiviso anche dal CEO di USA Basketball Jim Tooley:

“Affrontare il Sud Sudan e la Germania sarà un’ottima occasione di allenamento per prepararci a difendere la nostra medaglia d’oro a Parigi e siamo entusiasti di ospitarli la prossima estate”.

Entrambe le partite si giocheranno alle 20 ore di Londra, 21 italiane. Si tratta della prima volta che Team USA gioca nella capitale britannica dopo la vittoria dell’oro alle Olimpiadi del 2012. L’allenatore di Team USA Steve Kerr terrà un training camp all’inizio di luglio a Las Vegas, dove la squadra giocherà almeno una partita di preparazione. I 12 giocatori scelti saranno nominati a giugno, prima dell’inizio del ritiro.

