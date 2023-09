Parigi 2024, James e Curry pronti per le Olimpiadi

Che per le stelle americane l’oro olimpico avesse un peso diverso rispetto a quello mondiale non è certo un segreto. E questo vale anche per LeBron James. E non solo. Secondo The Athletic, LeBron avrebbe reclutato altre stelle NBA. Obiettivo? Parigi 2024, e il suo personalissimo terzo oro olimpico (dopo Pechino 2008 e Londra 2012) e il quinto consecutivo per Team USA.

Sources: LeBron James wants to represent Team USA at 2024 Paris Olympics and is spearheading group of future Hall of Famers – including Stephen Curry, Kevin Durant – prepared to commit. Full details with @joevardon at @TheAthletic: https://t.co/r2XGO3E2TO — Shams Charania (@ShamsCharania) September 11, 2023

Tra i fenomeni che avrebbero già dato la loro disponibilità ci sarebbe anche Steph Curry, guardia dei Golden State Warriors. Steph ritroverebbe sulla panchina degli Stati uniti proprio Steve Kerr, head coach dei suoi Warriors. Curry non ha mai giocato per la squadra olimpica statunitense, ma ha aiutato i club americani a vincere le Coppe del Mondo del 2010 e del 2014.

La notizia arriva un giorno dopo che la squadra statunitense ha lasciato la Coppa del Mondo di pallacanestro con la coda tra le gambe e a mani vuote dopo le sconfitte contro il Canada nella partita per il bronzo e contro la Germania campione del mondo in semifinale. Altre stelle contattate da James sarebbero anche Anthony Davis, Kevin Durant, Damian Lillard e Devin Booker.

