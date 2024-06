Torneo Preolimpico, la Slovenia avrà anche Luka Doncic

Mancano ormai 24 ore a Gara-1 delle Finals NBA 2024. Ma le notizie più fresche arrivano dal fronte europeo. O meglio sloveno. Coach Aleksander Sekulic ha reso pubbliche le pre-convocazioni al Torneo Preolimpico che andrà in scena dal 2 al 7 luglio. E tra i 16 nomi prescelti compare anche quello del fenomeno Luka Doncic. La sua partecipazione era stata messa in dubbio da vari acciacchi fisici e – ovviamente – dal gravoso impegno NBA che lo aspetta nelle prossime settimane.

È stata però proprio la stella dei Dallas Mavericks a confermare la decisione di prendere parte al Preolimpico.

“Penso proprio che giocherò. Vedremo come sta il mio ginocchio, ma se sarà ok andrò a giocare”.

Le parole, nell’ultima conferenza stampa prima delle Finali, certificano un’altra volta l’attaccamento che Doncic ha sempre manifestato per la canotta della sua nazione. Anche perché, conti alla mano, arriverà al 2 luglio con una stagione da 93 presenze sulle spalle. Non proprio una delle più leggere, insomma.

La decisione, probabilmente, è giustificata dalle difficoltà che aspettano la nazionale di Sekulic. Nel suo girone C dovrà vedersela direttamente con Croazia e Nuova Zelanda. In caso di passaggio del turno è probabilissimo che lo showdown per guadagnarsi uno dei quattro posti per Parigi 2024 sarà alquanto complicato: contro la Grecia di Antetokounmpo al Pireo di Atene. Nella tana del lupo contro i lupi. Per vincerlo ci sarà bisogno della miglior versione di Doncic. Che prima però dovrà pensare a portarsi a casa il primo anello della carriera e rimettere nelle bacheche texane quel Larry O’Brien Trophy che manca dal lontano 2011.

