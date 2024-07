Niente Parigi per Kawhi: torna a LA, al suo posto Derrick White

Da qualche anno è l’eterno assente, il sinonimo di wannabe. Senza cattiveria, è la realtà dei fatti. “Se fosse stato sano”, “se fosse stato al massimo”, quanti ‘se’ abbiamo sentito quando si tratta di Kawhi Leonard. E non che non fosse legittimo, trattandosi di uno dei giocatori più dominanti degli ultimi anni. Se solo fosse sano. E così quel fisico che già troppe volte lo ha tradito ha pensato bene di fargli un altro scherzetto: niente Olimpiadi di Parigi per il numero 2 dei Clippers, che tornerà immediatamente a Los Angeles per cercare di arrivare al 100% in ottobre.

Lo ha annunciato anche USA Basketball in un comunicato:

“Kawhi […] nelle ultime settimane si è sentito pronto a competere. Tuttavia, rispetta il fatto che USA Basketball e i Clippers abbiano deciso che è nel suo interesse trascorrere il resto dell’estate a prepararsi per la prossima stagione piuttosto che partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi”.

Insomma, un comunicato che sa di bocciatura per la sua inaffidabilità fisica. Da parte dello staff di Steve Kerr a Team USA, e da parte del suo front office in California. Il sentore diffuso è che quell’infiammazione cronica al ginocchio non perdoni. Al suo posto è stato chiamato Derrick White dei Boston Celtics. Il filo rosso della difesa è evidente, anche se fosse snobbare una seconda volta Jaylen Brown dopo la postseason che ha giocato potrebbe rivelarsi una scelta da pagare cara.

Stanotte la prima palla a due per Team USA, in un’amichevole contro un Canada fortemente a stelle e strisce. Per iniziare a capire se gli Usa potranno tornare sul tetto del mondo dopo la debacle dell’ultima Coppa del mondo (e la risposta ovviamente è sì).

