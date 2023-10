NBA, Kevin Durant su Team USA: “Voglio esserci alle Olimpiadi, ma non decido io”

Nove mesi prima dell’apertura dei Giochi Olimpici 2024, abbiamo capito che Team USA si presenterà a Parigi con una costellazione di (super)star e, salvo catastrofe durante la sua stagione a Phoenix, la presenza di Kevin Durant è già assicurata. Nella notte, l’ala ha dichiarato ancora una volta di essere pronta nel rispondere alla chiamata della nazionale:

“Sono dentro al 100%, però la decisione finale spetterà a chi dirama le convocazioni. Lui [Grant Hill, ndr] assembla la squadra, distribuisce le convocazioni e prende le decisioni finali, ma sì, sono pronto per giocare la prossima estate. Sempre se mi vogliono in squadra… ”

Tripla medaglia d’oro olimpica (2012, 2016, 2021), Kevin Durant non dovrebbe ovviamente avere problemi nell’essere convocato con Team USA, visto il suo talento e curriculum:

“Dubito che faranno a meno di me, sono nel sistema da troppo tempo. Mi sento come se avessi il privilegio di un veterano, grazie al fatto di essere stato in nazionale per tanto tempo.”