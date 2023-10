WNBA, espansione nel 2025 con una squadra nella Bay Area

La WNBA continua a crescere ogni anno, ed è prevista un’espansione per il 2025. Come abbiamo segnalato nella scorsa settimana, nascerà una nuova franchigia, che giocherà nella Bay Area, al Chase Center di San Francisco, e sarà di proprietà della stessa cordata che guida gli Warriors. Nell’ultima decade Golden State è stata la squadra più vincente della NBA, e ora vuole imporsi anche nella lega femminile. Joe Lacob, proprietario di maggioranza degli Warriors, ha detto:

“Vogliamo imporci subito, il primo obiettivo è vincere. Il secondo obiettivo è che vogliamo la crescita di questa lega e di tutto il movimento femminile, e vogliamo farne parte. Pensiamo che sarà un momento spartiacque per noi, entrare nella lega e impegnarci da subito. Impegneremo tutte le risorse che abbiamo. Possiamo mettere a lavoro l’intera macchina organizzativa, e lo faremo”

Secondo uno studio recente di Forbes, che risale al dicembre 2022, i Golden State Warriors sono la franchigia più preziosa della NBA, con un valore stimato di 7,56 miliardi di dollari. Le vittorie dell’ultimo decennio hanno reso gli Warriors una delle squadre sportive più famose al mondo, con importanti ricadute economiche. Ai successi NBA, ora la proprietà vuole affiancare i successi in campo femminile. Sicuramente a Golden State sanno come si vince, e il proprietario Joe Lacob è stato molto chiaro.

La nuova squadra WNBA potrà contare sugli stessi mezzi – a livello di personale e di strutture – degli Warriors, con il duplice obiettivo di vincere e far crescere il movimento femminile. C’entra anche – ovviamente – un importante discorso economico, come spiegato dallo stesso Lacob:

“Credo che saremo la squadra WNBA numero uno per incassi. E penso che potremo fare bene, molto bene in questo business perché abbiamo tanta esperienza e sappiamo come fare. Abbiamo tutte le strutture, possiamo coinvolgere degli sponsor molto importanti alla squadra e anche alla lega e questo potrà aiutare tutti”