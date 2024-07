Team USA, vittoria larghissima nella terza amichevole contro la Serbia

Alla Etihad Arena di Abu Dhabi è andata in scena la terza amichevole di Team USA in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Nelle prime due uscite la nazionale a stelle e strisce ha raccolto due vittorie non del tutto convincenti contro il Canada l’11 luglio e contro l’Australia il 15 con il risultato rispettivamente di 86-72 e 98-92.

Nella partita giocata questa sera contro la Serbia, Team USA ha messo in mostra tutta la propria organizzazione e tutto il potenziale offensivo di cui dispone battendo i vicecampioni del mondo in carica con un netto 105-79. Partita in equilibrio fino al punteggio di 40-40 a poco meno di 5 minuti dalla fine del secondo quarto, poi un parziale di 31-5 indirizza la gara verso la squadra di coach Kerr che si ritrova in vantaggio 71-45 (+26) a inizio secondo tempo e guida fino alla sirena finale.

Il miglior marcatore è Stephen Curry che chiude con 24 punti e con 6/9 da tre punti, seguito dai 17 punti con 8 rimbalzi di Bam Adebayo e i 16 di Anthony Edwards. Buona prova per Anthony Davis che segna soli 7 punti ma aggiunge anche 6 rimbalzi e 6 stoppate, Joel Embiid invece tira male (2/8) ma registra comunque 8 punti e 8 rimbalzi. A fine partita il coach di Team USA, Steve Kerr, ha scherzato sull’impiego di Stephen Curry, che oggi è rimasto in campo 21 minuti:

“I fan degli Warriors mi odiano stasera, mi odiano ogni volta che faccio giocare Steph [Curry]”.

LeBron James gioca gli stessi minuti di Curry ma chiude con 11 punti e 2 assist frutto di 5/7 al tiro e nel post-partita commenta in questo modo la prestazione dei suoi compagni di squadra:

“Abbiamo ancora tanto margine di miglioramento. Vogliamo continuare a migliorare e non sprecare occasioni, mi sembra che stasera siamo migliorati”.

Per la Serbia il miglior scorer è Nikola Jokić che finisce la partita della Etihad Arena con una doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi tirando 6/19 dal campo (con 0/4 dalla lunga distanza).

Ora Team USA è attesa ad altre due amichevoli, contro il Sudan del Sud il 20 luglio e contro la Germania il 22, prima di esordire nelle Olimpiadi di Parigi 2024 proprio contro la Serbia allo Stadio Pierre Mauroy di Lille il 28 luglio prossimo.

