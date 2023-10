NBA, i Kings tagliano Jaylen Nowell

Dopo la vittoria di giovedì al Golden 1 Center per 116-113 contro gli Utah Jazz, ultima partita di preseason, il front office dei Sacramento Kings si è dato da fare. Sono le ultime mosse prima di presentarsi all’opening night di martedì con il roster al completo. Come ha riportato Shams Charania di The Athletic, Sacramento ha tagliato Jaylen Nowell.

The Sacramento Kings are waiving guard Jaylen Nowell, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 20, 2023

La guardia 24enne è apparso in due delle cinque partite di preseason dei Kings, segnando 5 punti in 13 minuti. Un rendimento al di sotto delle aspettative. E un utilizzo sul parquet molto ristretto nel minutaggio. Cose che, combinate, spiegano i motivi per cui quello tra Nowell e i Kings sia un matrimonio mai decollato.

Nowell, scelto da Minnesota nel 2019 nel secondo giro del Draft, ha trascorso quattro stagioni con i Timberwolves. Ha brillato nel ruolo di riserva nel 2021-22, realizzando il 39.4% dei suoi tiri da tre punti. La scorsa stagione, però, ha fatto un enorme passo indietro, realizzando solo il 28.9% dei tiri dall’arco.

Inoltre, Sacramento ha tagliato gli undrafted free agent Jake Stephens e Dane Goodwin e li ha rifirmati subito a contratti Exhibit 10. Ora che la preseason è alle spalle, i Kings guardano all’esordio stagionale del 25 ottobre contro i Jazz al Delta Center.

Leggi Anche

All-Star NBA, si pensa a riadottare il formato ‘Est contro West’

Andre Igoudala dice addio al basket

NBA, James Harden salta ancora l’allenamento dei Philadelphia Sixers