Mercato NBA, l’ex Kings Harry Giles III firma con i Nets

Harry Giles III sarà un nuovo giocatore dei Brooklyn Nets. Lo ha rivelato il suo agente, Daniel Hazan della Hazan Sports Management. Giles avrebbe scelto Brooklyn rispetto ad altre due pretendenti che avevano dimostrato un forte interesse per il giocatore dopo che quest’ultimo si era esibito in vari workout davanti allo staff di diverse franchigie. L’ultimo a inizio agosto per i Golden State Warriors.

Free agent forward Harry Giles III has reached an agreement on a one-year deal with the Brooklyn Nets, his agent Daniel Hazan of @hazansportsmgmt tells @NBAonTNT, @BleacherReport. pic.twitter.com/CAJ3fMwyta — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) September 1, 2023

Non si conoscono ancora le specifiche del contratto. Secondo quanto traspare, però, Giles potrebbe aver firmato uno dei two-way contract che la squadra di Brooklyn aveva a disposizione. A soli 25 anni, Giles dovrebbe avere l’opportunità di guadagnarsi un posto nel roster di coach Jacque Vaughn. Sicuramente va ad aggiungersi a un reparto di ali grandi e centri abbastanza scarno. i Nets hanno quattro giocatori a roster che superano i 2.08 cm: Ben Simmons, Nic Claxton, Day’Ron Sharpe e il rookie Noah Clowney. Contando che il ruolo più naturale di Simmons è il playmaker, i due metri e ventuno di Giles fanno molto comodo.

Giles, che a livello di college ha frequentato Duke, ha dovuto fare i conti con gli infortuni nel corso di tutta la sua carriera. Scelto con la numero 20 del 2017, i Sacramento Kings hanno acquisito Giles dai Portland Trail Blazers in uno scambio alla vigilia del draft. Ha giocato solo 104 partite in tre stagioni con i californiani prima di firmare proprio con i Blazers nel 2020. Nella stagione 2020-21 Giles ha giocato solo 38 partite per Portland con una media di 2.8 punti e 3.5 rimbalzi in 9.8 minuti. Ha poi trascorso la stagione 2021-22 con la squadra di G League dei Clippers. In 142 partite in carriera, ha tenuto una media di 5.9 punti, 3.8 rimbalzi e 1.2 assist a partita. Ora Harry Giles III è ufficialmente tornato nella NBA.

Leggi Anche

NBA, Vezenkov si presenta ai Kings: “Sono pronto ed entusiasta per questa nuova avventura”

Mercato NBA, i Sacramento Kings firmano il free agent JaVale McGee

NBA, Paul George commenta il ritiro di Nicolas Batum