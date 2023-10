NBA, James Harden salta ancora l’allenamento dei Philadelphia Sixers

Per il secondo giorno consecutivo, James Harden non si è presentato al ritiro di Philadelphia. L’MVP del 2018 si trova ancora a Houston, ma la dirigenza del club avrebbe deciso di non comminargli alcuna multa poiché i Sixers hanno motivato l’assenza della stella per “problemi personali”. Per Nick Nurse, al debutto in Pennsylvania, la situazione è delicata da gestire:

“Penso che la franchigia abbia chiarito cosa sta succedendo. Lavorano sulle cose, come si suol dire, giorno dopo giorno. Abbiamo fatto davvero un buon allenamento oggi. C’era molta energia. Ci concentriamo sui ragazzi che sono presenti.”

Se la settimana scorsa aveva ribadito il suo desiderio di andarsene, spiegando che il suo matrimonio con Daryl Morey era impossibile da riparare, James Harden aveva lasciato la porta aperta per partecipare all’ultima partita di preseason della sua squadra, questo venerdì, contro gli Hawks. Ma per Nick Nurse questa opzione è ormai “improbabile”:

“Ho tanto lavoro da fare con i ragazzi che sono qui e dobbiamo solo lavorare. Se le cose cambieranno, ci adatteremo. Questo è il modo in cui operiamo.”

