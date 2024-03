NBA, Kings: stagione finita anzitempo per Kevin Huerter

Purtroppo per i Sacramento Kings la stagione di Kevin Huerter è già finita. A riportarlo è il solito insider di ESPN Adrian Wojnarowski su X (l’ex Twitter). Fatale l’infortunio subito nella vittoria contro i Memphis Grizzlies dello scorso 19 marzo dopo uno scontro con Desmond Bane sotto canestro.

Il numero 9 ha riportato una lussazione alla spalla sinistra e la lesione del cercine glenoideo, che quindi gli impediranno di rientrare nei parquet NBA già in questa stagione. Huerter dovrà necessariamente operarsi e lo rivedremo dunque in campo solamente ad inizio regular season 2024-2025. D’altronde lo stesso infortunio aveva costretto Ja Morant a dare forfait per il resto della stagione già agli inizi di gennaio.

Brutte notizie per i Sacramento Kings che dovranno fare a meno di uno degli uomini più importanti a disposizione di coach Mike Brown nel momento clou della stagione.

I californiani difatti sono in piena lotta per conquistare il pass diretto per i Playoff (42-31 il record) senza affrontare gli spareggi Play-In. Al momento occupano l’ottava posizione nella classifica della Western Conference, a due vittorie di distanza dall’ultimo posto utile per i Playoff occupato dai Dallas Mavericks.

In questa regular season Huerter ha vestito la canotta viola e argento dei Kings in 64 occasioni (59 da titolare) con medie di 10.2 punti, 3.5 rimbalzi, 2.6 assist e il 36.1% da oltre l’arco dei tre punti. Il 25enne, selezionato dagli Atlanta Hawks con la diciannovesima scelta assoluta nel Draft del 2018, è al secondo anno di un contratto quadriennale da 65 milioni di dollari.

Leggi anche:

NBA, Wembanyama formato Shaquille O’Neal: 40 punti e 20 rimbalzi contro i Knicks

NBA 2023-2024: partite da almeno 50 punti in stagione: performance, highlights

NBA Playoff 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone