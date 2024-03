Doppie doppie NBA, striscia record per Domantas Sabonis: raggiunto Kevin Love

53 doppie doppie consecutive per Domantas Sabonis. La striscia aperta del centro lituano, iniziata il 2 dicembre scorso, gli consente di affiancare Kevin Love e pareggiare un record che resiste dai tempi del merger ABA/NBA (1976-1977).

Domantas Sabonis records his 53rd consecutive double-double and ties Kevin Love (2010-11) for the longest streak of consecutive double-doubles since 1976-77:

Kevin Love – 53 (11/22/10-3/11/11)

Domantas Sabonis – 53 (12/2/23-3/23/24) pic.twitter.com/vGfVKYap6q

— NBA.com/Stats (@nbastats) March 24, 2024