NBA, Sacramento batte Brooklyn e batte un record di franchigia

Il cielo di Sacramento anche la notte tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre si è illuminato di un raggio viola. L’ormai celeberrimo beam che celebra ogni vittoria dei Kings, padroni di casa. Il 131-118 con cui la squadra di coach Brown si è sbarazzata dei Brooklyn Nets è stata un’ottima occasione. Non solo per la vittoria in sé, la tredicesima in 21 partite per i californiani. Ma perché è stata una serata da record.

Sacramento ha realizzato 25 tiri da 3 punti, stabilendo un nuovo primato di franchigia per numero di triple realizzate in una singola partita. La guardia All-NBA dei Kings, De’Aaron Fox, ha dato il via alle danze mettendo a segno le prime due triple della partita nei cinque minuti iniziali. Il Clutch Player of the Year in carica ha continuato a tirare con altissime percentuali peril resto della serata, chiusa con un ottimo 50% da tre su 10 tentativi, 29 punti totali e un plus/minus di +31 in soli 33 minuti. un fondamentale – la tripla – su cui Fox ha lavorato molto in estate con l’assistente allenatore Luke Loucks: è passato dal 32.1% dell’anno scorso al 37% di questo.

Cinque realizzazioni dalla lunga distanza anche per l’ala grande/centro Trey Lyles. Il lungo dalla mano molto educata ha timbrato 17 punti e 6 rimbalzi in soli 23 minuti uscendo dalla panchina. Un’ottima performance che ha avuto il suo picco a inizio secondo quarto, quando ha messo a segno due triple nel giro di trenta secondi. Per poi segnarne una terza dopo il timeout obbligato dei Nets.

Two Lyles threes in less than 30 seconds 🔥 pic.twitter.com/FtYttZUrhV — Kings on NBCS (@NBCSKings) December 12, 2023

Protagonisti anche Malik Monk (con i suoi 21 punti, 9 assist e 4 su 7 da tre) e Keegan Murray (4/4 dall’arco). Tre ne sono arrivate da Harrison Barnes, due da Kevin Huerter, una dalla stella Domantas Sabonis e da Keon Ellis. Insomma, un’opera corale che è valsa il 55.6% dalla lunga distanza. Da squadra affiatata e pronta a consolidarsi sui livelli della scorsa stagione. Come ha detto Malik Monk a fine partita:

“Siamo il miglior attacco della NBA. Quindi dobbiamo continuare a giocare così, ma anche a concentrarci sulla fase difensiva. Sapevamo che l’attacco si sarebbe messo in moto prima o poi”.

