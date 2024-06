NBA, Kings: Mike Brown estende con Sacramento, e guadagnerà di più

L’estensione contrattuale di Mike Brown con Sacramento era una priorità per entrambe le parti visti i progressi fatti dalla squadra sotto la sua guida tecnica. La qualificazione nella stagione scorsa ai Playoff NBA, dopo 16 anni d’assenza dalla postseason, sarebbe valsa da sola la riconferma. L’accordo, secondo quanto si apprende da fonti ESPN e The Athletic, sarebbe stato raggiunto a fronte di un consistente riconoscimento economico. Lo stipendio dell’allenatore di fatto raddoppia, passando da $4 milioni di dollari a 8.5 per la prossima annata. Questa cifra si ripropone anche per le sue successive stagioni.

Al termine della stagione NBA 2024-2025 sia Brown sia i Kings avrebbero potuto esercitare l’opzione per proseguire assieme per il 2025-2026. Questo passaggio appare ora non necessario.

