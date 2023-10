Andre Igoudala dice addio al basket

I 19 anni di carriera NBA di Andre Iguodala si sono ufficialmente conclusi. Iggy dice addio al basket giocato. Il quattro volte campione NBA ha spiegato a Marc Spears di Andscape le ragioni della sua decisione di ritirarsi dal gioco.

“È il momento giusto. Il tempo cominciava ad essere limitato per me e non volevo mettere nulla in secondo piano. Non volevo più mettere alcune cose in secondo piano. Soprattutto fuori dal campo con la famiglia. Volevo giocare ad alto livello. Ma anche la famiglia è molto importante. Mio figlio ha 16 anni e poi ho due figlie. Non vedo l’ora di vederli crescere in questi anni importanti”.