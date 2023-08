NBA, Luka Doncic ha firmato un’estensione contrattuale con il Jordan Brand

La star dei Dallas Mavericks Luka Doncic ha firmato un’estensione contrattuale con il Jordan Brand fino al 2029. Questo lo porterà ad essere il volto immagine del brand di MJ ancora per molto tempo. Lo sloveno è attualmente impegnato a disputare i FIBA Basketball World Cup 2023 nelle Filippine, Giappone ed Indonesia. In qualità di capitano, l’obiettivo è quello di raggiungere la medaglia d’oro.

Quando l’ex giocatore del Real Madrid siglò nel 2019 il contratto con Jordan, divenne il primo europeo di sempre ad essere volto del brand. Questo non fece altro che aumentare la sua visibilità e sancire il sempre maggiore riconoscimento che la lega ha nei confronti dei giocatori europei.

Negli ultimi anni Doncic ha dimostrato di essere non solo un giovane promettente, ma anche una star già pianamente affermata. A questo proposito basta elencare le sue statistche, che recitano 32.4 punti, 28.6 rimbalzi, 28.0 assist, 1.4 palle rubate con percentuali del 49.6 dal campo, 34.2 da tre punti e 74.2 dalla lunetta di media a partita. Cifre spaventose per un ragazzo di soli ventinove anni.

Nonostante ciò, i Mavs non sono stati in grado di qualificarsi ai playoff durante la scorsa stagione, a causa di molti infortuni. Tuttavia, non appena verrà creata la giusta intesa con Kyrie Irving, è molto probabile che i texani daranno filo da torcere a tutte la altre franchigie.

