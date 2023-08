Mondiali FIBA, parteciperanno 55 giocatori NBA: è record

Un numero record di 55 giocatori NBA è presente nei roster delle squadre nazionali della FIBA Basketball World Cup 2023, che si terrà nelle Filippine, in Giappone e in Indonesia da oggi venerdì 25 agosto a domenica 10 settembre. Battuto il precedente record di 54 giocatori nel 2019. Il torneo vedrà protagonisti 106 giocatori NBA tra quelli in attività, quelli scelti dalle franchigie e quelli con esperienza NBA. Tre in più rispetto a quattro anni fa. Sono invece 54 i giocatori con esperienza nella NBA G League che parteciperanno. Per la lista completa consultare il sito NBA.

Ventisette delle 32 squadre nazionali partecipanti hanno almeno un giocatore NBA attivo, un giocatore scelto al draft o un giocatore con esperienza NBA. Nei roster delle nazionali sono inclusi anche 10 All-Star, di cui solo 4 statunitensi: Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves; USA), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder; Canada), Luka Dončić (Dallas Mavericks; Slovenia), Rudy Gobert (Timberwolves; Francia), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers; USA), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans; USA), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies; USA), Lauri Markkanen (Utah Jazz; Finlandia), Karl-Anthony Towns (Timberwolves; Repubblica Dominicana) e Nikola Vučević (Chicago Bulls; Montenegro).

Al di fuori degli Stati Uniti, che vantano un massimo di 12 giocatori NBA, l’Australia è la nazione con il maggior numero di giocatori in attività (9), seguita dal Canada (7) e dalla Germania (4). Sono ben 24 le squadre della lega rappresentate nei roster delle nazionali da almeno un giocatore. Le franchigie che più hanno contribuito sono gli Orlando Magic, gli Utah Jazz, gli OKC Thunder e i Minnesota Timberwolves con cinque giocatori ciascuno.

