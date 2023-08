Chi vincerà il titolo NBA del prossimo anno? Chi sono i favoriti

Tutti coloro che hanno la passione per la palla a spicchi oltreoceano, sanno perfettamente come lo spettacolo della NBA duri da ottobre fino all’estate inoltrata, quando viene assegnato il tanto ambito anello. Ebbene, l’anno scorso sono stati i Denver Nuggets a vincere il primo titolo nella loro storia, guidati da un clamoroso Jokic, che ha schiantato qualsiasi avversario insieme a una squadra che è diventata un’orchestra perfetta, dove ognuno ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Appena terminata una stagione NBA, però, ripartono le discussioni e le chiacchiere su cosa ci si può aspettare nell’annata successiva. Saranno in grado i Nuggets di ripetersi, in un back-to-back storico? Secondo gli appassionati che puntano sui migliori siti di scommesse basket, Denver sembra ancora avere una marcia in più rispetto alle altre franchigie e viene considerata come la favorita numero uno per rimettere le mani sul titolo NBA.

Chi sono le principali contender

Nessuno probabilmente si aspettava uno sweep di tale portata nelle scorse Finals. Il 4-0 centrato nella serie con Boston probabilmente stimolerà la voglia di rivalsa di Tatum e compagni. Tra le squadre che potrebbero dare fastidio a Denver troviamo sicuramente i Celtics, ma anche Phoenix sembra ormai matura per poter puntare al titolo. Mai dare per morti anche i Bucks, guidati da Antetokounmpo, che vogliono tornare a vincere il prima possibile.

Tutti i principali bookmakers sono concordi nel ritenere i Nuggets come i principali indiziati per rimettersi l’anello al dito. Alle loro spalle ci sono i Celtics e subito dopo i Suns, le cui quote sono sostanzialmente uguali a quelle di Milwaukee. Ancora più indietro nella griglia dei pronostici troviamo Miami, con Jimmy Butler che proverà ancora una volta a caricarsi la squadra sulle spalle e cercare di raggiungere il tanto agognato anello. Rimane ancora qualche chance a Stephen Curry e ai suoi Warriors per cercare di ripetersi e mettersi al dito l’ennesimo anello? Ne sono convinti i bookmakers, che indicano Golden State come una delle contendenti più forti a Ovest, davanti sicuramente alle due franchigie di Los Angeles, ovvero Lakers e Clippers. Qualche sparuta chance a Est anche per i 76ers di Joel Embiid. Ancora più indietro nella lista delle preferenze i Dallas Mavericks del fenomeno sloveno Luka Doncic, mentre San Antonio, che si è portata a casa la prima scelta al draft di qualche settimana fa, non è sicuramente tra le favorite, ma proverà a lottare fino alla fine per entrare nei playoff.

Chi vincerà le due Conference e le potenziali griglie playoff

La situazione delle due Conference, quindi, è ben delineata. A Ovest, dietro ai Nuggets, troviamo Suns, Warriors, Lakers e Clippers. A completare la potenziale griglia della post-season ci sono anche Mavericks, Grizzlies e Kings, mentre Pelicans e T-Wolves si giocheranno l’ultimo posto disponibile, con i Thunder potenziale sorpresa. E per Blazers, Spurs, Jazz e Rockets? A loro rimarrebbero le ultime posizioni, ma si sa che a stagione in corso tutto potrebbe cambiare e nuovi equilibri potrebbero modificare completamente le carte in tavola.

A Est non ci dovrebbe essere così tanta incertezza. Il terzetto composto da Boston, Milwaukee e Miami è quello da cui dovrebbe uscire la franchigia vincitrice della Conference. Più indietro Philadelphia, così come Cavaliers e Knicks, che non sembrano in grado di stare al passo delle prime. Ancora più lontani da potenziali vittorie troviamo gli Hawks, così come in pochi credono che Nets e Raptors che, in ogni caso, in compagnia dei Chicago Bulls, dovrebbero giocarsi un posto nei playoff. Per Magic, Hornets, Pacers, Pistons e Wizards potrebbe rivelarsi l’ennesima stagione di sofferenza e di percentuali di vittorie piuttosto scarse, ma come si può facilmente intuire le sorprese sono dietro l’angolo e l’ultimo giudice è sempre il campo.