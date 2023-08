NBA, Damian Lillard conferma: “Ho chiesto la cessione ai Portland Trail Blazers”

Intervistato da Marc Spears di “Andscape”, il playmaker nativo di Oakland, California è uscito allo scoperto e per la prima volta pubblicamente ha ammesso di aver richiesto la cessione ai Portland Trail Blazers:

“Posso dire che c’è stata una richiesta di scambio, ma preferirei semplicemente non parlare dei Blazers. C’è molto affetto e rispetto tra me e loro ma non ne voglio più parlare”.