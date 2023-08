NBA, Klay Thompson e Paul George rievocano successi e infortuni in una conversazione di rara sincerità

Soddisfazioni e vittorie, ma anche infortuni e ricadute, senza mai tuttavia smarrire il desiderio di redenzione.

Quelle di Klay Thompson e Paul George si presentano come due storie (umane e professionali) particolarmente affini, tanto da sembrare il prodotto di un’unica mente autoriale. Due vicende di talento, successo e notorietà, sfregiate purtroppo da problemi fisici e tormenti mentali. Due carriere travagliate, ma mai compromesse del tutto dalla tribolazione.

Di seguito, a partire dall’introduzione di Paul George, un estratto della splendida conversazione tenuta dai due nel corso dell’ultima puntata del Podcast P, programma condotto dallo stesso PG:

Di seguito, l’intervento di Klay Thompson:

“Non avrei potuto chiedere di meglio, davvero. Devo tutto a Golden State e alla Bay Area. Vado logicamente orgoglioso di tutti i trofei vinti, ma non voglio far diventare questa conversazione il resoconto del mio palmares. Sono ancor più fiero del modo in cui ho saputo reagire agli infortuni, in particolare di fronte all’ultimo. Rifarsi male proprio nel momento in cui pensi di aver smaltito le scorie del trauma precedente è un colpo apparentemente impossibile da metabolizzare. Ho impiegato mesi per riprendermi, cercando di combattere contro i demoni della depressione, ma alla fine ho vinto. Benché non sia stato facile, rifarei onestamente tutto. Quel periodo travagliato mi ha permesso di crescere moltissimo come uomo”.