Mercato NBA, Trail Blazers: Duop Reath guadagna contratto standard a Portland

D’accordo, il percorso di Duop Reath non ricalca esattamente quello di un rookie tradizionale, ma da undrafted nel 2018 in uscita da LSU la sua ascesa merita più di una menzione. Se ne sono resi conto anche i Trail Blazers, che dopo averlo portato a roster con un two-way hanno convertito l’intesa contrattuale alla formula standard.

Reath conquista Portland: i numeri della conferma NBA

Nativo del Sud Sudan, Reath ha nel proprio palmarès un bronzo olimpico ai Giochi di Tokyo con la maglia dell’Australia. Dopo aver giocato anche in Libano lo scorso anno, il lungo si è accasato a Portland: fin qui ha disputato 40 partite, con 11 partenze in quintetto base. La media punti avvicina i nove a gara (8.9); tra i dati salienti anche la percentuale da tre (38.5%, i 55 canestri realizzati da oltre l’arco valgono il 9º posto assoluto tra i rookie NBA). Piccola anticipazione: lo ritroverete presto in classifica anche nella nostra Rookie Ladder.

Leggi anche:

All-Star NBA, il team Jalen vince il Panini Rising Stars 2024

LA Clippers, la NBA multa PJ Tucker per la richiesta di trade

Mercato NBA, Klay Thompson testerà il mercato free agent in estate