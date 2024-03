NBA, Portland: si avvicina il rientro di Shaedon Sharpe

Buone notizie per i Portland Trail Blazers. Non in vista della postseason, un traguardo che questa stagione la squadra di coach Chauncey Billups non potrà matematicamente raggiungere. Sicuramente, però, per quanto riguarda l’infermeria. Shaedon Sharpe, una delle giovani stelle della franchigia con base in Oregon, si avvicina al ritorno sul parquet. A rivelarlo Sean Highkin di Rose Garden Report.

Fuori dal 12 gennaio per un intervento chirurgico al muscolo addominale, l’ex Kentucky (pur non avendone mai indossato la canotta) è stato assegnato alla affiliata di G-League per svolgere alcuni allenamenti completi. Il programma di recupero e rientro solitamente prevede poi altri due step: il ritorno al basket giocato nella seconda lega professionistica, e poi quello in NBA. Momento che, se dovesse arrivare questa stagione, potrebbe avvenire nell’ultimissima parte della regular season. Con ogni probabilità durante il filotto di partite casalinghe contro New Orleans, Golden State e Houston nella seconda settimana di aprile.

Di sicuro sarà una offseason fondamentale per Sharpe. La cessione di Lillard, la scelta di Scoot Henderson (che finora ha pagato ben pochi dividendi)… tutti fattori che pesano sulle spalle di Shaedon. E che gli affidano una responsabilità fondamentale: quella di proporsi – se sarà in grado – come uno dei trascinatori della franchigia al fianco di Anfernee Simons e Jerami Grant. Prima dell’infortunio, Sharpe aveva mantenuto una media di 15.9 punti e 5 rimbalzi a partita.

