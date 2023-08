NBA, Scoot Henderson è sicuro: “Vincerò il Rookie of the Year”

Scoot Henderson è un ragazzo molto determinato e sicuro di sé, e vuole dimostrare di essere il migliore giocatore dell’ultimo Draft. Durante un video uscito per Playmaker, ha detto che vincerà il premio di Rookie of the Year del prossimo anno. Ha poi aggiunto anche un altro obiettivo a dir poco importante: essere “la migliore point guard nella storia del gioco”.

“I will win rookie of the year”

Portland Trailblazers' Scoot Henderson (@thereal013) didn’t take the traditional pathway to the NBA that most players do. As the youngest professional EVER in the G League he was able to not only figure himself out, but his game as well.

Watch… pic.twitter.com/HkMObZ6m4H

