Niente festa al debutto di Siakam, i Pacers vanno ko a Portland

Era il giorno del rientro di Tyrese Haliburton da un lungo stop. Era l’esordio in canotta gialloblu per l’All-Star Pascal Siakam. Ma i Portland Trail-Blazers (12-29) hanno deciso che non era il caso di ospitare festeggiamenti degli Indiana Pacers nei loro spogliatoi. Una vittoria tanto di misura, 118-115, quanto a sorpresa.

Dei Trail-Blazers in grande spolvero, sempre in vantaggio negli ultimi tre quarti di gara. A guidare i padroni di casa i 67 punti della coppia Jerami Grant-Malcolm Brogdon. La guardia ha registrato 30 punti, 7 rimbalzi e 6 assist proprio contro la sua ex squadra. Il più classico degli sgambetti. Grant ha registrato ben 37 punti, con un 14 su 28 dal campo. Buono l’impatto sulla partita dei giovani. A partire da Jabari Walker, titolare e autore di un’ottima prestazione da 13 punti e 12 rimbalzi. Ottimo anche il rookie Scoot Henderson, che in soli 8 minuti di gioco è riuscito a mettere a referto 10 punti e 1 assist, tirando con il 100% dal campo.

Dal lato Indiana, la situazione è ovviamente diversa. Sicuramente sacrificare un gregario di lusso come Bruce Brown (con annesse 3 prime scelte al Draft) è qualcosa che si fa più che volentieri se in cambio si riceve un giocatore del livello di Pascal Siakam.

L’ex Raptor ha chiuso la sua prima volta in maglia Pacers con una discreta prova: 21 punti (9/14 dal campo), 6 rimbalzi e 3 assist. Non una prova trascendentale. Ma è anche vero che è atterrato a Indianapolis solo due giorni fa. E che ora ha al suo fianco Tyrese Haliburton, che rispetto ai vari Scottie Barnes o OG Anunoby, calamita molto di più il pallone a spicchi.

Proprio la guardia ex Iowa State è tornato sul parquet e non sembra aver accusato alcun rallentamento di forma. In 34 minuti di gioco ha registrato 21 punti e 17 rimbalzi (di cui 5 proprio a Siakam). Da segnalare anche l’ottima prestazione di Myles Turner: 29 punti, 12 rimbalzi e 5 stoppate per il centro. Una sconfitta che ovviamente brucia per la squadra di Rick Carlisle. Ma questa squadra, giovane ma esperta, non può far altro che migliorare. Sulle spalle del nuovo mostro a due teste Haliburton-Siakam.

