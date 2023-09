Mercato NBA, Kevin Knox torna a Portland: contratto annuale

Arrivato a Portland alla Trade Deadline del mercato NBA 2023, Kevin Knox, free agent in quest’offseason, resterà in Oregon per un altro anno. Shams Charania, insider di The Athletic, ne dà notizia sul proprio profilo Twitter ricordando le cifre messe a referto nelle 21 partite giocate con i Blazers nel 2022-2023. Un quarto di stagione, sostanzialmente, parentesi nel corso della quale l’ex 9ª scelta assoluta al Draft 2018 ha viaggiato a 8.5 punti e 3.3 assist di media in poco più di 17’ a partita.

