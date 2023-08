NBA, gli Charlotte Hornets presentano la nuova divisa Classic Edition

In attesa dell’inizio di una nuova stagione NBA, che prenderà il via con le due partite dell’opening night previste per il 24 ottobre, diverse squadre stanno già iniziando a presentare le divise che saranno protagoniste nella prossima stagione.

Questa volta è il turno degli Charlotte Hornets che nella giornata odierna hanno presentato la nuova uniforme “Classic Edition” per celebrare il 35esimo anniversario dalla prima stagione nella lega per la franchigia del North Carolina.

La nuova maglia degli Hornets presenta un design verde acqua con righe verticali di color verde, bianco e viola e rende omaggio alle iconiche divise indossate da Baron Davis & Co. (scelto proprio come testimonial insieme al nuovo volto degli Hornets LaMelo Ball) nelle stagioni che vanno dal 1997 fino al 2002. Sul petto invece trova spazio la classica scritta Charlotte di color bianco.

Il presidente della franchigia Fred Whitfield ha presentato la nuova divisa con le seguenti parole:

“Siamo lieti di presentare una nuova uniforme Classic Edition da indossare come parte della nostra celebrazione del 35esimo anniversario della stagione inaugurale degli Charlotte Hornets. Nel corso della nostra storia, gli Hornets sono stati apprezzati per il design delle varie divise e sappiamo che i nostri fan saranno entusiasti di veder tornare in auge il look sul parquet di Charlotte che la nostra squadra ha indossato dal 1997 al 2002”.

La squadra di coach Steve Clifford dovrebbe indossare le divise Classic Edition per un totale di otto partite casalinghe durante questa stagione nel corso delle quali verrà celebrata l’evoluzione della franchigia dal 1988 ad oggi.

