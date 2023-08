Knicks su Donovan Mitchell? Brunson non nega rumors di mercato NBA

Finché Donovan Mitchell non raggiungerà l’accordo per l’estensione contrattuale con i Cleveland Cavaliers – occhi sulla prossima estate, stante la player option in vista della stagione 2025-2026 – ogni scenario resta aperto. Tra i tanti rumors circolati prima del suo appprodo in Ohio, quello più insistente vedeva il suo nome accostato ai New York Knicks. Jalen Brunson, in fase di preparazione pre-Mondiale con Team USA, non ha negato, a modo suo, l’interesse dei bluarancio per l’ex Jazz.

Radar Knicks ancora su Donovan Mitchell? Il punto di Brunson

Di seguito le dichiarazioni raccolte da Joe Vardon di The Athletic:

“È impossibile ignorare i rumors e tutte le cose che circolano su Twitter e passano in tv ogni giorno. Ci sono sempre possibilità quando se ne sente parlare. Donovan è un buon amico […] abbiamo un rapporto di lunga data. Ora come ora sono più che felice e soddisfatto del gruppo squadra e dei miei compagni.”



