NBA Cup, a Ferragosto la programmazione del torneo di metà stagione

Il torneo di metà stagione sarà una delle novità dell’annata NBA 2023-2024, al via il prossimo 24 ottobre. Lecito dunque l’interesse attorno alla formula, che punta a ravvivare i primi mesi di una lunga maratona regular season da 1230 partite complessive. Già noti gruppi e funzionamento, si attende solo di scoprire come l’In-season tournament si inserirà nel calendario NBA. Basterà attendere fino a Ferragosto: alle 21 ora italiana, nel corso di NBA Today in onda su ESPN verrà svelata l’intera programmazione.

