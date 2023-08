NBA Hall Of Fame 2023: consegna della giacca arancione a Gasol, Nowitzki, Wade, Parker

Certo è trascorso soltanto il venerdì, ma ogni momento del lungo weekend NBA Hall Of Fame di Springfield, anno dopo anno è un concentrato di emozioni. Sarà per il fatto che la Class 2023 ci è particolarmente familiare, sarà per la collocazione anticipata rispetto alla tradizionale finestra di settembre, poco importa. La consegna della giacca arancione, simbolo di quel rituale che culmina con l’introduzione nel gotha della pallacanestro, ha un fascino quasi magnetico. Riproponiamo di seguito le foto e i video della cerimonia. che Protagonisti, tra gli altri, Tony Parker, Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Pau Gasol, Gregg Popovich.

Da Parker a Popovich, passando per Nowitzki, Gasol, Wade: ecco i prossimi Hall of Famer NBA

Foto di gruppo, prove di discorso, momenti sul palco: il fine settimana della Hall Of Fame NBA 2023 entra nel vivo.

Dirk.

Pau.

Tony.

DWade. A #23HoopClass full of legends. Watch their enshrinement tomorrow at 8pm/et on NBA TV. pic.twitter.com/VyipNcqpPD — NBA (@NBA) August 12, 2023

Leggi anche:

Hall of Fame, ecco il calendario della cerimonia 2023

Bob Myers, dagli Warriors a ESPN: vicino l’accordo con NBA Countdown

NBA Christmas Day 2023: ecco le cinque partite in programma a Natale