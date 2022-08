Mercato NBA, faccenda ancora aperta tra Knicks e Jazz per Mitchell

La finestra di mercato che porterà ai training camp sarà sicuramente calda. Mentre non ci saranno movimenti in casa Brooklyn Nets, parlando di Kevin Durant e Kyrie Irving, l’altra sponda della Grande Mela pare lavorare in sordina. Il grande obiettivo resta Donovan Mitchell e i New York Knicks potrebbero mettere sul piatto molto di quello che hanno pur di concludere il colpo.

La possibile strategia dei Knicks

L’attuale numero 45 dei Jazz è un giocatore che renderebbe istantaneamente formidabili i Knicks. La franchigia starebbe lavorando sull’offerta perfetta, irrinunciabile, che comprenderebbe giovani come Quentin Grimes, Immanuel Quickley e Obi Toppin oltre ad alcune scelte Draft al primo giro.

Il noto esperto di mercato Shams Charania ha addirittura parlato di un possibile coinvolgimento di RJ Barrett, che sarebbe vicino al rinnovo con gli stessi Knicks. Queste le sue parole:

“Quando le persone hanno visto che RJ Barrett è vicino a firmare un’estensione contrattuale di 4 anni, si è pensato che fosse fuori da un eventuale inserimento nella trattativa. Mi è stato detto che i Knicks continueranno a inseguire Donovan Mitchell via trade. RJ Barrett non è sicuramente fuori da una potenziale trade. Potrebbe finire in uno scambio a seconda della struttura dell’accordo.”

Dunque, i New York Knicks sembrano disposti a tutto pur di arrivare all’oggetto dei loro desideri. Shams Charania ha infine chiuso il discorso:

“Vedremo cosa succederà da ora in poi con l’inizio dei training camp, nel senso di cos’altro possono inserire i Knicks parlando di giovani giocatori.”

In ogni caso lo scambio dovrà essere pensato accuratamente. Il rischio maggiore è quello di ritrovarsi poi con una panchina corta non in grado di apportare il giusto contributo nelle situazioni di bisogno. Ma i Knicks continueranno a spingere per Donovan Mitchell.

