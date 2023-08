Mercato NBA, Josh Hart rinnova con i New York Knicks

Josh Hart avrebbe firmato un rinnovo di quattro anni a 81 milioni di dollari totali con i New York Knicks. Così ha riportato l’insider di ESPN Adrian Wojnarowski. Le due parti starebbero definendo gli ultimi dettagli. Una volta completati, Hart tornerà a concentrarsi su Team USA e sulla ormai vicinissima FIBA World Cup.

New York Knicks G Josh Hart is finalizing a four-year, $81 million contract extension, Aaron Mintz, Dave Spahn and Steven Heumann of @CAA_Basketball tell ESPN. Deal delivers Hart a total of $94M through 2027-2028 season. pic.twitter.com/PNlhKWka4g

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 9, 2023