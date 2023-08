Mercato NBA, i Raptors rifiutano un’offerta degli Hawks per Pascal Siakam

Il mese di agosto è solitamente quello più calmo nella offseason della NBA. I giocatori sono in vacanza con le famiglie o si allenano individualmente – tranne chi andrà ai Mondiali -, mentre le squadre fanno poche mosse sul mercato. Quest’anno potrebbe però non andare così. Sono almeno tre le situazioni “calde” nella lega: Damian Lillard a Portland, James Harden a Philadelphia e Pascal Siakam a Toronto.

Secondo quanto riportato da Shams Charania, insider NBA per The Athletic, i Raptors avrebbero rifiutato la prima offerta degli Hawks per il lungo camerunense. Atlanta aveva inserito nell’offerta De’Andre Hunter, AJ Griffin e un pacchetto di scelte al Draft. La dirigenza di Toronto l’ha però valutata non all’altezza del giocatore, e ha alzato il prezzo. Se dovesse continuare così, Pascal Siakam potrebbe rimanere un giocatore dei Raptors anche fino alla trade deadline. Tutte le conversazioni si sono finora concluse con la richiesta di maggiore compensazione per il giocatore camerunense.

Non è una situazione facile per il front office di Toronto. Pascal Siakam ha un solo anno di contratto rimasto a 37.9 milioni. Negli ultimi anni, solitamente i giocatori forti e in scadenza o vengono rinnovati al massimo salariale, oppure vengono scambiati per evitare di perderli a zero. Dopo aver perso in free agency Fred VanVleet, a Toronto è ormai ufficialmente iniziata la ricostruzione. A dare l’addio saranno probabilmente Siakam e OG Anunoby, che ha una player option per la stagione 2024/25 e per cui i Raptors potrebbero ottenere qualche scelta al primo giro in cambio.

Gli Atlanta Hakws rimangono la squadra maggiormente interessata, ma potrebbero comunque scegliere di iniziare la prossima stagione con la rosa attuale. Siakam sarebbe il giocatore perfetto per sostituire John Collins, scambiato agli Utah Jazz. Nell’ultima stagione il camerunense ha giocato 71 partite di regular season con una media di 24.2 punti, 7.8 rimbalzi e 5.8 assist.

Leggi anche:

NBA, Scoot Henderson è sicuro: “Vincerò il Rookie of the Year”

NBA, Kawhi Leonard sarà pronto per l’inizio del training camp

Mondiali Fiba 2023, Gilbert Arenas parla di Team USA: “E’ una squadra scarsa”