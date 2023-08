Mercato NBA, Dallas firma Derrick Jones Jr.

Derrick Jones Jr. ha trovato una nuova casa. Per la prossima stagione, con contratto annuale a cifre non ancora note, il veterano vestirà i colori dei Dallas Mavericks. Lo ha rivelato Shams Charania di The Athletic.

Free agent F/C Derrick Jones Jr. has agreed to a one-year fully guaranteed deal with the Dallas Mavericks, his agent Aaron Turner of @VerusTeam told @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/z2hPxLDIEn — Shams Charania (@ShamsCharania) August 9, 2023

Derrick Jones Jr. è reduce da una stagione con i Chicago Bulls in cui ha disputato 64 partite di regular season. Durante queste, il suo rendimento è stato alquanto modesto: 5.0 punti e 2.4 rimbalzi a gara, tirando con il 50.0% dal campo e il 33.8% da tre punti. Il 26enne ha medie in carriera di 6.3 punti e 3.2 rimbalzi a gara, tirando con il 50.8% dal campo. Rimane però un veterano che, a livello di playoff, può sempre far comodo. Soprattutto per la sua attitudine difensiva, propensione che al roster di coach Kidd è molto mancata lo scorso anno. Oltre alle due stagioni con i Bulls, Jones Jr. ha indossato anche la canotta di Miami Heat, Portland Trail Blazers e Phoenix Suns. Sono 22 le partite di postseason a tabellino, tra cui le finali del 2020 con la squadra della Florida. Mai da protagonista vero, ma sempre all’insegna di una rara agilità e versatilità.

