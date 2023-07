Kevin Durant e il rapporto con la marijuana: “La fumo, come tutti in NBA”

In una lunga intervista rilasciata a CBS, Kevin Durant ha trattato diversi argomenti di interesse legati al mondo NBA e non solo. Tra i topic che hanno suscitato particolare attenzione c’è stato anche quello relativo al consumo di marijuana all’interno della lega. Non è una novità che KD parli in maniera positiva in questo senso, poiché ha già detto di essere un consumatore abituale, ma la neo stella dei Phoenix Suns ha anche sottolineato che diversi giocatori NBA seguono il suo stesso vizio. Nell’ultimo contratto collettivo definito tra NBPA e NBA, inoltre, le parti hanno accordato di non ritenere più la sostanza come vietata nei test antidrugs, anzi hanno cancellato ogni possibilità di analisi in questa direzione.

Queste le parole di KD a riguardo:

“Pioniere di questa campagna? No, proprio no, semmai mi piace la pianta. Semplice, tutto qui. Cosa ho detto ad Adam Silver per convincerlo a non compiere più test anti-marijuana? Beh, quando ci siamo visti me l’ha annusata addosso, non c’è stato bisogno di molte parole, era tutto sottinteso. È la NBA, lo fanno tutti, per essere onesti e dirla tutta. A questo punto è come il vino. Le cose sono cambiate in America e nel mondo, l’uso di marijuana non è più stigmatizzato pubblicamente come in passato. Non ha alcun effetto negativo su chi la fuma.”

Kevin Durant e il romantico ritorno di Seattle: “Vorrei riportare la città in NBA”

La discussione si è poi legata alla possibilità che Seattle venga re-introdotta all’interno della NBA con una propria franchigia. Una situazione che coglierebbe in maniera più che positiva lo stesso Durant, selezionato al Draft proprio dai SuperSonics prima del trasferimento improvviso ad Oklahoma City:

“Sarebbe bello in un mondo perfetto. Qualsiasi sia la possibilità che emerge, vorrei essere parte di qualcosa di speciale. Seattle sarebbe il posto ideale, si meritano di avere ancora una squadra. Mi piacerebbe essere in NBA in quel modo, vedremo”

