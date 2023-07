Brutto episodio per Bronny James che nelle scorse ore è andato in arresto cardiaco mentre si allenava nella palestra di USC. Il figlio di LeBron è stato portato immediatamente in ospedale ed è ora in condizioni stabili e non più in terapia intensiva.

L’incidente è avvenuto lunedì mattina, con una chiamata al 911 che sarebbe stata effettuata intorno alle 9:30. Secondo quanto riferito, James all’arrivo dell’ambulanza era privo di sensi. Pochi minuti fa è stato rilasciato un comunicato:

USC All-American Bronny James collapsed on the court Monday and had a cardiac arrest. He was taken to the hospital and is now in stable condition and no longer in the ICU. Statement: pic.twitter.com/5z9F2qAWP0

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2023