NBA, Luka Doncic si sta allenando per perdere peso

La scorsa stagione si è conclusa in modo deludente per i Dallas Mavericks. Dopo l’arrivo di Irving, la squadra doveva essere pronta per fare il salto di qualità e competere per il titolo. Però non è andata così, e i Mavs sono rimasti esclusi anche dai Play-In. In questa offseason erano necessari alcuni cambiamenti, e uno di questi riguarda la stella della squadra. Secondo quanto riportato da Tim Cato di The Athletic, i Mavs avrebbero chiesto a Luka Doncic di perdere peso in vista della prossima stagione.

Il 24enne sloveno ha faticato a livello di resistenza allo sforzo, e i suoi problemi si sono visti soprattutto nella metà campo difensiva. In difesa Doncic ha avuto spesso dei vuoti totali, in cui non ha resistito nemmeno a un palleggio dell’avversario che marcava. Il potenziale però c’è: nella bolla, quando era in grande forma fisica, lo sloveno si era dimostrato un buon difensore. Il problema era arrivato nella stagione dopo: quando si era presentato al training camp della nazionale slovena per le Olimpiadi del 2021, era in sovrappeso di 15 chili.

In questo momento Doncic si sta allenando per perdere il peso e ritrovare la forma perfetta per giocare al meglio in NBA. Tra qualche settimana raggiungerà i compagni della nazionale slovena per preparare il Mondiale, che inizierà a fine agosto. Per Doncic, che ha già vinto un Europeo da giovanissimo, si tratta di un’ottima occasione per provare a portare a casa una medaglia.

E subito dopo ritornerà negli Stati Uniti, per preparare la stagione 2023/24. Sarà la prima con Kyrie Irving dall’inizio come compagno, e i Mavs devono puntare a fare un ottimo cammino, in regular season e ai playoff. In questa offseason il front office ha rafforzato la squadra firmando Grant Williams e prendendo Richaun Holmes con una trade.

