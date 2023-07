Come sta Bronny James? Le ultime notizie sullo stato di salute del figlio di LeBron

Come sta Bronny James? La famiglia del giovane, l’ospedale e USC non hanno fatto nuovi commenti pubblici sullo stato di salute del figlio di LeBron. Tre giorni fa il diciottenne è andato in arresto cardiaco durante un allenamento con la squadra della University of Southern California. LeBron James è stato avvistato dai fotografi mentre entrava nel Cedars-Sinai Medical Center, dove Bronny James è in cura dopo l’incidente di lunedì mattina nell’arena del campus di USC.

Come sta Bronny James: le ultime notizie sul suo ricovero

Bronny James ha trascorso martedì e mercoledì tranquilli, in condizioni generali stabili, e in queste ore è sottoposto a numerosi test per determinare la causa del grave episodio accusato. Il figlio di LeBron ha trascorso solo un breve periodo in terapia intensiva, un segno positivo guardando al suo potenziale recupero dallo spaventoso episodio. Il fratello sedicenne di Bronny, Bryce, ha pubblicato una foto dei due su Instagram, insieme ad un cuore. Detto questo, è chiaramente troppo presto per sapere come l’episodio di Bronny influenzerà la sua carriera cestistica, poiché dipenderà in gran parte dalle cause alla base dell’arresto cardiaco.

Il desiderio di LeBron di giocare con il figlio in NBA

LeBron James è sempre stato un attivo sostenitore dei suoi due figli – entrambi giocatori di basket – anche usando i suoi giorni liberi durante la stagione dei Los Angeles Lakers per assistere alle loro partite. Il nativo di Akron ha ripetutamente affermato che spera persino di giocare in NBA con Bronny, che fino a poco tempo fa era indicato come un potenziale prospetto al termine del primo giro del Draft 2024. In questo senso, LeBron potrebbe considerare di giocare anche la sua 22esima stagione NBA, eguagliando Vince Carter per la carriera più longeva nella storia della lega – con il suo 40esimo compleanno che incomberà nel dicembre 2024.

Negli scorsi mesi, LeBron aveva dichiarato:

“Il mio ultimo anno sarà in campo con mio figlio. Ovunque sia Bronny, è lì che sarò. Farò tutto il necessario per giocare con mio figlio per un anno”.

LeBron James ha però ritrattato il commento poiché ha riconosciuto che giocare al fianco di suo figlio in NBA è il suo sogno, ma potrebbe non essere quello di Bronny che verrebbe messo inevitabilmente sotto la luce dei riflettori, insieme ad una pressione mediatica non indifferente. Ora, però, è tempo di pensare a recuperare e pensare alla salute.

