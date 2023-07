NBA, Wade sceglie Iverson per l’introduzione nella Hall of Fame: “AI viene spesso dimenticato”

Si tratta di un elogio in piena regola quello fatto da Dwyane Wade nei confronti di Allen Iverson. Flash-D nelle prossime settimane verrà inserito all’interno della NBA Hall of Fame e ad introdurlo ci dovrebbe essere proprio The Answer. La scelta portata avanti dall’ex stella di Miami è chiara, poiché vuole ribadire nuovamente la sua grandezza a tutti i tifosi della Lega. Interrogato sulla questione, Wade ha commentato in questa maniera i motivi per cui ha effettivamente chiesto ad Iverson di introdurlo nell’Olimpo dei più grandi di sempre:

“Allen Iverson viene spesso dimenticato, così come viene dimenticato l’impatto che ha avuto sul gioco e ciò che ha significato per un’intera comunità e la sua cultura. E quindi voglio riportarlo in primo piano e omaggiarlo per come merita.”

Dwyane Wade on choosing Allen Iverson to introduce him into Hall Of Fame:

“Allen Iverson is somebody who gets forgotten for what he means to this game and what he means to a community and to a culture. And so, I want to bring that back to the front in the forefront and give him… pic.twitter.com/bH47SoZ32Q

— Legion Hoops (@LegionHoops) July 26, 2023