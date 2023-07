NBA, Paul Pierce attacca Wade: “Ha vinto solo grazie a LeBron James e Shaq”

La storia NBA di Dwyane Wade è culminata con diversi titoli NBA e successi personali. C’è però chi non è troppo d’accordo con questa lettura e stiamo parlando di Paul Pierce. L’ex giocatore dei Boston Celtics è tornato a dare giudizi rispetto a quanto successo durante la sua era, parlando anche dell’ex numero 3 dei Miami Heat. The Truth è stato chiaro: Wade ha vinto solamente grazie all’apporto di talento da parte di altre stelle come LeBron James e Shaquille O’Neal, altrimenti non avrebbe mai conquistato tre titoli NBA.

Queste le parole di Pierce a riguardo:

“Datemi Shaq nella mia squadra, oppure datemi LeBron e Bosh e pensate che non vinceremmo un titolo o due? Io sono un attaccante migliore, tiro meglio da tre, gioco meglio in post, sono più abile ad andare in lunetta.”

