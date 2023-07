La NBA ufficializza la cessione degli Hornets: Jordan cede la sua quota di maggioranza

Ora lo possiamo dire ufficialmente: Michael Jordan non è più il proprietario di maggioranza degli Charlotte Hornets. Nella notte, la NBA ha confermato la cessione delle quote ad una cordata guidata da Rick Schnall e Gabe Plotkin. Il Board of Governors ha ratificato la cessione con 29 voti approvati e 1 contrario (ossia James Dolan, proprietario dei New York Knicks, ndr). La vendita della franchigia è stata effettuata intorno ad una valutazione di circa 3 miliardi di dollari e verrà eseguita nelle prossime settimane.

Schnall, che era stato proprietario di minoranza degli Atlanta Hawks, e Plotkin, proprietario di minoranza degli stessi Hornets, diventeranno gli owner della franchigia. Jordan manterrà una quota di minoranza. Jordan, sei volte campione NBA e cinque volte MVP, è ampiamente considerato il più grande giocatore nella storia del gioco ed era stato l’unico proprietario di colore a detenere una quota di maggioranza all’interno della lega.

Jordan aveva pagato 275 milioni di dollari per acquisire la quota di maggioranza degli Hornets nel 2010. MJ aveva precedentemente venduto una significativa quota di minoranza a Plotkin, fondatore e chief investment officer di Melvin Capital, e Daniel Sundheim, fondatore e chief investment officer di D1 Capital, nel 2020. Sundheim fa parte dell’attuale gruppo che acquisterà gli Hornets. Schnall, il co-presidente della società di private equity Clayton, Dubilier & Rice a New York, faceva parte di un gruppo (tra cui il proprietario di maggioranza Tony Ressler e Grant Hill) che ha acquistato gli Atlanta Hawks nel 2015 per $ 850 milioni.

Leggi Anche

Sixers-Harden, Philadelphia si aggrappa a una clausola del contratto collettivo NBA

G League Showcase lascia Las Vegas per far spazio alla NBA Cup, a dicembre 2023