NBA, Dwyane Wade sul possibile ritiro di LeBron James: “Non ci credo neanche se lo vedo”

Al termine di Gara 4 delle Western Conference Finals che hanno sancito l’eliminazione dei Los Angeles Lakers per mano dei Denver Nuggets, LeBron James ha parlato del suo futuro nella lega, non escludendo un possibile ritiro:

“Non posso parlare di una stagione positiva, a questo punto della mia carriera gioco solo per vincere titoli. Ho molto su cui pensare, a livello personale sulla possibilità di proseguire con il basket. Devo riflettere a fondo. Devo capire se voglio continuare a giocare”.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto delle dichiarazioni di “King James” che hanno stupito davvero tutti gli addetti ai lavori della NBA.

Tutti ma non Dwyane Wade: l’ex compagno di squadra e grande amico di LeBron ha parlato recentemente in un’intervista con Shannon Sharpe del possibile ritiro del nativo di Akron:

“Non ci credo neanche se lo vedo. Stiamo parlando della stessa persona che ha messo a referto 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist in una delle ultime partite coi Lakers? Chiedo, perché vorrei assicurarmi che stiamo parlando della stessa persona”.

L’ex giocatore dei Miami Heat ha continuato spiegando le motivazioni che, secondo lui, porterebbero LeBron a riconsiderare il ritiro e a ripresentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione:

“Ha rilasciato quelle dichiarazioni nell’immediato post-partita . E aveva appena messo a referto certi numeri. Si tratta del post-partita, un momento particolare. Non è affar mio chiedergli cosa farà, ma quando ho visto le sue parole non gli ho creduto neanche per un secondo”.