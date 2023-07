NBA, Lester Quinones firma un two-way con i Warriors

I Golden State Warriors hanno raggiunto un accordo per un contratto two-way con Lester Quinones. Lo ha annunciato Shams Charania di The Athletic. Nella scorsa stagione la guardia ventiduenne, nazionale della Repubblica Dominicana, ha giocato 31 partite con i Santa Cruz Warriors, la squadra affiliata dei Warriors in G-League. In queste uscite è stato dominante: una media di 21.8 punti, 7.0 rimbalzi e 4.6 assist a partita e il premio di NBA G League Most Improved Player.

Sebbene Quinones abbia partecipato solo a quattro partite con la canotta dei Warriors la scorsa stagione, l’organizzazione ha ancora una grande considerazione di lui dopo aver visto ciò che ha fatto in G-League e in questa Summer League. A Las Vegas, infatti, ha praticamente ripetuto il tabellino di marcia della scorsa stagione: 21.9 punti, 4.4 assist and 4.1 rimbalzi in sette partite.

Il contratto two-way permetterà a un giovane giocatore promettente come Quinones di avere ancora tempo peer crescere nella G-League senza però privarlo della possibilità di sperimentare i parquet della NBA. E vista la situazione del roster, Quinones potrebbe essere un giocatore a cui i Warriors vorranno dare più opportunità nella prossima stagione.

Leggi Anche

Brown-Celtics, questa settimana nuovo incontro per il rinnovo

G League Showcase lascia Las Vegas per far spazio alla NBA Cup, a dicembre 2023

NBA, LaMelo Ball firma il rinnovo con Charlotte