NBA, Stephen Curry ammette: “Il mio rapporto con LeBron James è complicato”

Stephen Curry nelle ultime ore ha parlato ai microfoni di Sports Illustrated dove – tra le altre cose – ha dipinto il suo rapporto attuale con LeBron James, sua nemesi nelle NBA Finals della ultima decade e anche compagno di squadra in Team USA. Il playmaker dei Golden State Warriors ha quindi commentato in questa maniera:

“Rapporto con LeBron? Scelgo la parola “complicato”. Mi veniva a vedere durante la March Madness quando giocavo a Davidson, e quando sono entrato nella lega da giovane mi dava consigli su come affrontare le difficoltà, e poi siamo passati ad affrontarci alle Finals per quattro volte di fila, e ci siamo incontrati ancora lo scorso anno. E’ incredibile vedere dove tutto è iniziato. E’ un ottimo uomo, un ottimo amico e un grande avversario”.

Storia di una sfida che ha visto i due competere in ben cinque serie Playoff (di cui quattro Finals).

I asked Steph Curry for one word to describe his relationship with LeBron pic.twitter.com/vE4Na6z4WL

— Robin Lundberg (@robinlundberg) July 21, 2023