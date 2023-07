Grizzlies, Jaren Jackson Jr.: “Giocare a NBA2k mi ha aiutato a vincere il DPOY”

L’atmosfera assieme rilassata ed elettrica della Summer League, dove si mescolano novità e ambizioni, offre spesso l’occasione per incursioni interessanti in diretta tv. Jaren Jackson Jr. ha regalato un titolo divertente nel corso del suo intervento durante la trasmissione in diretta delle gare su ESPN.

Il Defensive Player of The Year NBA in carica ha sottolineato come il celebre franchise videogame abbia contribuito all’ottenimento del premio:

“Bisogna volerlo un po’, è necessaria tanta resistenza per giocare [con la stessa intensità] sui due lati del campo, soprattutto se hai responsabilità in attacco. Devi voler fermare il tuo difensore tanto quanto lui desidera segnarti in faccia, io mi sento così. In fatto di tempismo di salto e simili [sulle stoppate], ho sempre detto che è frutto delle tante partite giocate a NBA2k.”

"I always used to say, my timing came from 2K."

JJJ says video games helped him become a better defensive player 😅 pic.twitter.com/S2wdn9RGyU

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 15, 2023