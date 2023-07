NBA, Charles Barkley ‘scarica’ James Harden: “I Sixers devono andare oltre”

James Harden ha richiesto apertamente la trade ai Philadelphia 76ers. Ad oggi, però, ancora nulla di fatto. Come sul fronte Lillard, in una situazione analoga, è verosimile che per una soluzione che accontenti ambedue le parti – squadre e giocatori – possano volerci ancora diversi mesi.

Barkley mette fretta ai Sixers: fare presto per la trade Harden

Charles Barkley, con il solito puntiglio da opinionista tv navigato, prova a smuovere le acque. In un intervento andato in onda su NBC Sports Philadelphia, Sir Charles ha invitato 76ers a non temporeggiare troppo. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Credo sia giunto il momento di andare oltre James Harden. I Sixers devono finalizzare quella trade e consegnare la squadra nelle mani di Joel [Embiid] e Maxey. Siamo arrivati a questo punto, opinione personale. James è stato un giocatore eccezionale per tante stagioni, ma [la squadra] deve trovare ora il miglior scambio possibile.”

Sui motivi dello stallo, pochi dubbi da parte di Barkley:

“Penso che nessuno voglia dare a James un contratto a lungo termine. Credo sia questa la ragione [principale], spero non lo facciano i Sixers. Lui immagino lo voglia, ma in questa fase della carriera [risulta complicato] perché è solo destinato a invecchiare ‘sportivamente’. Credo sia questo il freno.”

Leggi anche:

Gabe Vincent sulla sua scelta: “Se conosci la NBA, conosci i Lakers”

LeBron James torna a indossare il numero 23

Mavericks, il GM Harrison sull’offseason NBA: “Tutto è iniziato e finito con Kyrie Irving”