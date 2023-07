Mavericks, il GM Harrison sull’offseason NBA: “Tutto è iniziato e finito con Kyrie Irving”

Nico Harrison, GM e President of Basketball Operations dei Dallas Mavericks, aveva ben chiara la scala di priorità dopo aver mancato i Playoff nella stagione NBA 2022-2023. La pianificazione di un’offseason cruciale ruotava essenzialmente attorno al nome di Kyrie Irving, scommessa della dirigenza da portare fino in fondo. Così è stato, in effetti. Lo stesso Harrison, presente alla Summer League di Las Vegas, ha tracciato un bilancio delle mosse estive in diretta tv.

Nico Harrison fa il punto sul mercato NBA Mavs: da Kyrie Irving a Exum

Di seguito alcuni estratti del suo intervento:

“Tutto è iniziato e finito con Kyrie [Irving], ovviamente volevamo consolidare la coppia con Luka [Doncic] e crediamo che la combinazione possa davvero funzionare. Una volta raggiunto quell’accordo, si trattava di riempire il roster e siamo soddisfatti di come siamo riusciti nell’intento. Gli ‘altri’, sono importanti quanto le ‘stelle’. Ora possiamo costruire attorno a Kyrie e Luka, possibilità che non c’era a metà della scorsa stagione.”

Storia significativa, non soltanto sul piano mediatico, anche il rientro in NBA di Dante Exum:

“Tornato in Europa, Dante ha recuperato la fiducia, è migliorato. Può giocare da point guard ma in difesa è in grado di marcare i ruoli [nominali] dall’ ‘1’ al ‘3’. Dunque può integrarsi molto bene in uscita dalla panchina con i nostri Big 2.”

