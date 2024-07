Team USA, LeBron James conferma che sarà la sua ultima Olimpiade

È vero, è da ormai vent’anni che scriviamo che LeBron si avvicina inesorabilmente al termine della sua carriera, ma – anno dopo anno – il nativo di Akron sembra riuscire a convincere anche Chronos, il dio del tempo, a non smettere mai. Attualmente impegnato al training camp con Team USA in vista delle prossime Olimpiadi di Parigi 2024, LeBron James è stato imbeccato durante l’ultima conferenza stampa rispetto ai Giochi in programma a Los Angeles nel 2028. Sostanzialmente nella città in cui attualmente vive e dove – probabilmente – rimarrà a vita.

In questo senso, LeBron – interrogato su una sua possibile presenza nel roster di Team USA per le Olimpiadi 2028 – ha assolutamente messo a tacere ogni sorta di voce intorno al suo futuro: