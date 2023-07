NBA, LeBron torna a indossare il numero 23

LeBron James cambierà di nuovo il suo numero. La sua maglia gialloviola dei Lakers avrà stampato il numero 23, non più il 6. Lo ha dichiarato sabato Rich Paul di Klutch Sports Group. Un ultimo omaggio alla leggenda dei Boston Celtics Bill Russell, che con quel numero è stato 11 volte campione NBA.

“È una decisione di LeBron”, ha detto Paul, agente di LeBron. “Ha scelto di farlo per rispetto a Bill Russell”. Già l’estate scorsa, dopo la morte di Russell, la lega aveva ritirato il numero 6 per tutte le franchigie. Era la prima volta che a un giocatore veniva concesso un onore di questa portata. James, come tutti i giocatori che al momento indossavano una canotta con quel numero, ha avuto la possibilità di scegliere se rinunciarvi o meno. LeBron ha optato per una via di mezzo: onorare Russell giocando un’ultima stagione con il 6, e poi tornare al 23 che lo ha reso grande (forse il più grande) in quel di Cleveland.

James, poco dopo la scomparsa di Russell, aveva speso parole di elogio per l’ex Celtics.

“Perdere un’icona del genere è stato straziante per tutti noi. Non importa se giochi o se guardi lo sport. Sappiamo tutti cosa ha significato Bill Russell per l’NBA, ovviamente anche per i Celtics fuori dal campo, per quanto riguarda il suo eroismo… e cosa ha significato per i neri, per la possibilità di parlare di questioni che non sono comode. Non sono sicuro se continuerò a indossare il numero 6, ma in questo momento lo farò in suo onore. Significa molto per me”.

C’è chi ha colto questa scelta con un po’ di malizia. Una sorta di ultimo episodio della eterna sfida a distanza tra James e Jordan, che per questioni narrative doveva per forza terminare con il numero 23 stampato tra le scapole di entrambi.

Leggi Anche

Mavericks, il GM Harrison sull’offseason NBA: “Tutto è iniziato e finito con Kyrie Irving”

Mercato NBA, Nuggets: Braxton Key firma un two way contract

Mercato NBA, Darius Bazley firma per un anno con i Brooklyn Nets