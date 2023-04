NBA, Jaren Jackson Jr. vince il “Defensive Player of the Year”

Jaren Jackson Jr., ala-centro dei Memphis Grizzlies, è il “Difensore dell’Anno” di questa stagione NBA. La lega lo ha annunciato ieri notte.

Jackson, votato da 100 giornalisti e broadcasters, ha ricevuto 56 voti e 391 punti, piazzandosi davanti a Brook Lopez (31 voti e 309 punti) e Evan Mobley (otto voti e 101 punti). JJJ diventa così il secondo più giovane della storia a ricevere questo premio (dopo Dwight Howard), e il secondo Grizzlies (dopo Marc Gasol, nel 2014).

Il n.13 si conferma il miglior stoppatore della lega (3.0 stoppate a partita), per la seconda stagione consecutiva. I Grizzlies hanno concesso solo 106.6 punti per 100 possessi con lui in campo, e gli avversari hanno tirato con il 44% quando lui era nel pitturato.

Jackson diventa anche uno dei quattro giocatori che, nelle quattro decadi da quando è stato istituito il premio, hanno realizzato tre stoppate di media e una rubata a partita all’interno di una difesa da top-5. I tre che erano riusciti a farlo prima di lui: Ben Wallace, David Robinson, Hakeem Olajuwon.

Il ventitreenne, inoltre, si aggiudica anche il primo “Hakeem Olajuwon Trophy”, che l’NBA ha introdotto a inizio stagione.

