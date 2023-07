NBA 2K24, sarà Kobe Bryant l’atleta di copertina

Come rivelato dai profili ufficiali di 2K, casa di produzione videoludica di riferimento per lo sport americano, NBA 2K24 sfoggerà in copertina l’effigie di Kobe Bryant.

Il prossimo numero del celebre franchise, dunque, oltre a stabilire una chiara relazione aritmetica tra il numero indossato dal Mamba a partire dal 2006 e le cifre finali dell’anno solare venturo, palesa una vocazione celebrativa tanto chiara quanto doverosa, rendendo omaggio alla memoria del compianto Bryant.

Il gioco sarà disponibile in due versioni, entrambe dedicate all’ex Lakers: la “Kobe Bryant Edition” e la “Black Mamba Edition“.

Bryant, già presente sulle copertine di NBA 2K10 ed NBA 2K17 Legend Edition, è stato il dedicatario anche della Mamba Forever Edition di NBA 2K21, primo capitolo della collana uscito dopo il suo decesso.

NBA 2K24, preordinabile da venerdì 7 luglio, uscirà sul mercato il prossimo 8 settembre, data che crea un legame evidente anche con il primo numero di maglia storico del Mamba.

Leggi anche:

Mercato NBA, Portland pareggia l’offerta dei Mavericks per Matisse Thybulle

Simone Fontecchio: “Il mio obiettivo è giocare in NBA a lungo. Qui ho realizzato il mio sogno”

NBA, Draymond Green su Wembanyama: “A San Antonio crescerà, non come un altro francese strapagato”